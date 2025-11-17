Fitch повысило рейтинг Греции до "BBB"

Изменение рейтинга связано, в частности, с устойчивым сокращением республикой государственного долга

Редакция сайта ТАСС

Афины, Греция © Janis Apels/ Shutterstock/ FOTODOM

АФИНЫ, 17 ноября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило суверенный кредитный рейтинг Греции с "BBB-" до "BBB" со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте агентства.

Повышение рейтинга связано, в частности, с устойчивым сокращением Грецией государственного долга. Fitch прогнозирует, что госдолг снизится на 9 п.п. в 2025 году, достигнув 145% ВВП после снижения на 10 пунктов в 2024 году. Хотя он по-прежнему почти в три раза превышает среднее значение в категории "BBB" (52%), он более чем на 60 процентных пунктов ниже пикового значения 2020 года (209% ВВП), что является самым значительным сокращением долга со времен пандемии среди стран, рейтинги которых оцениваются Fitch.

Агентство ожидает, что долг продолжит быстро снижаться в среднесрочной перспективе, приближаясь к 120% ВВП к 2030 году в базовом сценарии, исходя из роста номинального ВВП на 4% и первичного профицита в 3,5% ВВП после 2027 года. Денежные резервы остаются на исторически высоком уровне - около 18% ВВП, что позволяет досрочно погашать гособлигации и обеспечивать выплаты по задолженности в течение следующих трех лет.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис приветствовал повышение рейтинга страны агентством Fitch, отметив его важность. "Уверенность иностранных инвесторов в кредитоспособности греческой экономики - это сигнал о том, что у нас все более привлекательный инвестиционный климат, надежные государственные финансы и, что самое главное, политическая стабильность, которая является самым важным фактором для принятия рисков и реализации долгосрочных инвестиционных планов", - сказал Мицотакис. Он отметил, что более быстрое погашение госдолга приводит к экономии примерно €800 млн.