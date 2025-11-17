Чистая прибыль Geely Auto в третьем квартале выросла на 59%

За указанный период производитель реализовал на рынке 761 тыс. автомобилей, что на 43% больше в годовом исчислении

ШАНХАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль китайского автопроизводителя Geely Auto в третьем квартале составила 3,8 млрд юаней (около $535 млн), что на 59% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом говорится в финансовом отчете компании.

В третьем квартале операционный доход Geely Auto составил 89 млрд юаней ($12,5 млрд), увеличившись на 27%. Этот показатель стал рекордом по квартальной выручке компании.

За указанный период производитель реализовал на рынке 761 тыс. автомобилей, что на 43% больше в годовом исчислении.

За три квартала 2025 года операционный доход Geely Auto составил 239,5 млрд юаней ($33,7 млрд), увеличившись на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Чистая прибыль составила 13,11 млрд юаней ($1,85 млрд), снизившись на 1% в годовом исчислении.

С начала года и по конец октября объем продаж Geely Auto составил 2,477 млн автомашин, что составляет 82,6% от годового целевого показателя в 3 млн автомобилей.

Geely, которая изначально производила холодильники, запустила производство автомобилей в 1998 году. В 2004 году компания вышла на Гонконгский фондовый рынок. Штаб-квартира автопроизводителя расположена в городе Ханчжоу (восточная провинция КНР Чжэцзян).