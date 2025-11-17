В Ставрополье запустят проекты с инвестициями более 2,4 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Девять инвестиционных проектов общей стоимостью более 2,4 млрд рублей готовят к запуску в городе Ставрополе. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Ульянченко в интервью порталу ТАСС "Это Кавказ".

"Готовятся к запуску девять новых проектов общей стоимостью 2,46 млрд рублей с созданием 300 рабочих мест. Среди них - завод по производству оборудования "Магнус", технопарк, производственный комплекс "Полимер 2.2", предприятия "Экокрошка", "Ставрополец", "Энергокомплект", а также гастромаркет и модульный молочный цех "Молодолье - семейное подворье", - сказал он.

По итогам 2024 года объем инвестиций в Ставрополе составил 132 млрд рублей, что почти на треть больше показателя предыдущего года. Глава города отметил, что на сопровождении в Ставрополе в общей сложности находится 29 инвестиционных проектов на сумму 62,3 млрд рублей. Реализация проектов предполагает создание более 4 тыс. рабочих мест.

В городе ведется создание завода запчастей для сельхозтехники, реализуются проекты модернизации двух крупных предприятий, строятся крупные жилые комплексы, спортивный комплекс, завод полимерной упаковки, расширение кондитерского производства и так далее.