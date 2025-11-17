Товарооборот Азербайджана с Россией за 10 месяцев вырос на 5,3%

Показатель составил составил $4,152 млрд

БАКУ, 17 ноября. /ТАСС/. Товарооборот между Азербайджаном и Россией в январе - октябре 2025 года составил $4,152 млрд. Об этом сообщается на сайте Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

В январе - октябре 2024 года товарооборот между двумя странами был равен $3,942 млрд. Таким образом, достигнут рост в 5,3%.

По данным ГТК, за десять месяцев 2025 года экспорт азербайджанской продукции в Россию составил $975,883 млн, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2024 года на 0,3%, а импорт товаров из РФ - $3,176 млрд (рост на 6,9%).

Согласно информации ГТК, Россия по итогам января - октября занимает третье место среди торговых партнеров Азербайджана после Италии и Турции. На долю торговых операций с РФ в этот промежуток времени пришлось 10,16% внешнеторгового оборота республики.

По итогам 2024 года товарооборот между двумя странами составил $4,799 млрд, что на 10,1% больше в сравнении с предыдущим годом.