Глава "Сербиягаза" ожидает продления контракта с Россией на 2026 год

Душан Баятович при этом отметил, что в Сербии не будет проблем с отоплением до конца зимнего сезона

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГРАД, 17 ноября. /ТАСС/. Директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович ожидает в ближайшее время продления на срок от трех месяцев до года соглашения о поставках газа между Сербией и Россией.

"Я ожидаю продления очень скоро, точной даты я не знаю, но если этого не произойдет, у нас есть план", - заявил Баятович в эфире Радио и телевидения Сербии. По его прогнозам, действующее газовое соглашение будет продлено "на три месяца, максимум на год". Глава компании "Сербиягаз" также подчеркнул, что в республике не будет проблем с отоплением до конца зимнего сезона.

Баятович сообщил, что Белград может получать азербайджанский газ по интерконнектору через территорию Болгарии, но в настоящее время у Баку нет необходимых объемов.

Ранее министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что контракт между Россией и Сербией на поставку газа продлен до конца 2025 года, а Белград рассчитывает на заключение долгосрочного соглашения. Министр подчеркнула, что Сербия - "единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России", и выразила уверенность, что в ближайшее время будет заключено долгосрочное газовое соглашение, выгодное для Белграда.