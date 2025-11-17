"Бюро 1440" представило прототип терминала спутниковой связи для поездов

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российская компания "Бюро 1440" представила прототип терминала спутниковой связи, спроектированного для железнодорожных составов. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

"Глобальное покрытие связью позволит повысить комфорт пассажиров, внедрить беспилотные технологии, обеспечит гибкость планирования расписания и управления составами вне зависимости от маршрута, скорости и задач", - отметили в компании.

Специалисты "Бюро 1440" учли ключевые требования подвижного железнодорожного транспорта при создании новых терминалов. Например, в компании приняли во внимание необходимость стабильной работы от электросети с напряжением в 110 Вт и устойчивой связи терминала со спутником на высокой скорости.

Терминал спутниковой связи также универсален для установки на различные типы составов: от локомотивов и поездов дальнего следования до перспективных поездов высокоскоростной магистрали, добавили в компании.

Компания "Бюро 1440", созданная в 2020 году, является разработчиком и оператором низкоорбитальной спутниковой группировки, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет со скоростью передачи данных до 1 Гбит в секунду с минимальными задержками в любой точке Земли. Ожидается, что основными потребителями сервиса спутниковой связи нового поколения станут транспортные компании, нефтедобывающая отрасль, энергетика, промышленность, сельское хозяйство, телеком-операторы, госучреждения, экстренные службы, а также компании в сфере туризма и геологоразведки. Работы ведутся в рамках национального проекта "Экономика данных".