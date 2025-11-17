LCI: поставки 100 самолетов Rafale Киеву могут обойтись Парижу в €15 млрд

Властям Франции будет трудно добиться от парламентариев выделения такой суммы в период бюджетного дефицита и на фоне рекордного госдолга, сообщил телеканал

ПАРИЖ, 17 ноября. /ТАСС/. Поставки французских истребителей Rafale Украине могут обойтись Парижу в €15 млрд, сообщил телеканал LCI.

По сведениям канала, вопрос финансирования этих поставок не решен. Властям Франции будет трудно добиться от парламентариев выделения такой суммы в период бюджетного дефицита и на фоне рекордного - более €3,4 трлн - государственного долга.

Поставки такой партии самолетов, по оценке французских военных экспертов, возможны не ранее 2029 года. Специалисты указывают, что существующие промышленные мощности позволяют выпускать не более трех Rafale в месяц.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимость РФ и не изменит ход специальной военной операции.