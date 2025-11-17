ВСК опровергла информацию о продаже компании

Страховая компания назвала эти утверждения не имеющими оснований

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Страховая компания "ВСК" опровергла информацию о продаже компании, назвав эти утверждения не имеющими оснований. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ВСК.

"Компания не комментирует не имеющие оснований утверждения", - сообщили в ВСК в ответ на запрос.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на три собеседника на финансовом рынке писала о том, что собственники страхового дома ВСК (51% у Сергея Цикалюка, 49% у инвестиционного холдинга SFI, принадлежащего семье Гуцериевых) рассматривают продажу компании целиком или частично.