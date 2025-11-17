Шеф-пилот ОКБ Сухого отметил надежную управляемость Су-57 в критических режимах

У истребителя два двигателя с управляемым двигателем тяги, что позволяет выполнять маневры с выходом на околонулевые скорости, огромные критические углы атаки, выполнение штопорных вращений, указал Сергей Богдан

Истребитель Су-57 © Марина Лысцева/ ТАСС

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Основной упор пилотажа в ходе демонстрации возможностей российского истребителя пятого поколения Су-57 будет сделан на фигуры сверхманевренности, истребитель не теряет управляемости при выходе на критические режимы. Об этом журналистам заявил Герой России, шеф-пилот ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Богдан в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

"Основной упор нашего пилотажа сделан на фигуры сверхманевренности. <…> У Су-57 два двигателя с управляемым двигателем тяги, что позволяет выполнять маневры с выходом на околонулевые скорости, огромные критические углы атаки, выполнение штопорных вращений. Это может являться определенным преимуществом при ведении воздушного боя. Хотя тактика современного воздушного боя, конечно, серьезно видоизменилась, но тем не менее это демонстрирует то, что самолет практически не теряет управляемости ни на каких режимах", - сказал Богдан.

По его словам, этот показатель очень важен для летчика, поскольку "он может пилотировать, не отвлекаясь от рутинной функции по управлению самолетом". "На любом обычном самолете - истребителе, бомбардировщике - летчик должен четко отслеживать параметры полета, чтобы не выйти на критические режимы, при которых самолет теряет управляемость. Су-57 не теряет управляемости ни при каких моментах", - подчеркнул летчик.

В рамках выставки в Дубае Богдан, пилотирующий Су-57, представит новую шоу-программу. "То, что демонстрируют остальные самолеты - это классические фигуры пилотажа, петли, бочки и так далее. Это, естественно, надо делать, но время, отведенное на пилотаж довольно маленькое, и хотелось сделать акценты на характеристики устойчивости, управляемости, маневренности самолета на больших и критических углах атаки. Это преимущества самолета с управляемым вектором тяги", - добавил он.