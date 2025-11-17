В Казахстане не ведут переговоров по покупке активов "Лукойла"

Глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов отметил, что это могут делать компании, которые занимаются коммерческой деятельностью

АСТАНА, 17 ноября. /ТАСС/. Правительство Казахстана не ведет переговоры о покупке активов "Лукойла", это могут делать компании, которые занимаются коммерческой деятельностью. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов.

"Вопрос по лукойловским активам в целом получил отсрочку до середины, по-моему, декабря, если я не ошибаюсь. За это время компания "Лукойл" должна предпринять все необходимые действия, связанные с ведением своего бизнеса. Но правительство переговоров о покупке активов "Лукойла" не ведет", - сказал он.

Министр уточнил, что "есть хозяйствующие субъекты, ведущие коммерческую деятельность". "Правительство не ведет коммерческую деятельность, в частности, министерство энергетики является органом, осуществляющим политику в области добычи, транспортировки и переработки", - сказал Аккенженов.

Он также отметил, что крупные казахстанские проекты с участием "Лукойла" получили исключение из санкций, их работе ничего не угрожает.