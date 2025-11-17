ТАСС обучает ИИ архивации новостей и созданию подписей к фото

Гендиректор агентства Андрей Кондрашов также упомянул, что инструменты искусственного интеллекта используются в браузере, который работает в рамках Международной ассоциации по фактчекингу, учрежденной ТАСС и АНО "Диалог"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Информагентство ТАСС обучает искусственный интеллект (ИИ) архивации новостей и описанию изображений. Об этом сообщил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

"Мы сейчас пытаемся обучить искусственный интеллект архивации наших новостей, [а также] определению и описанию картины. Вот, например, ТАСС ежесуточно производит порядка трех тысяч единиц контента. Это касается и видео, это касается и фото, и касается информации - трех тысяч, их надо все архивировать. И, конечно, нужно огромное количество людей, чтобы они понимали, а как раскидать [это], по каким признакам распределить информацию так, чтобы ты потом ее мог найти", - сказал он, отвечая на вопрос африканского журналиста на пресс-конференции, посвященной старту международного пресс-тура для журналистов африканских информационных агентств "ТАСС - Африка: путь дружбы".

Гендиректор агентства также упомянул, что инструменты ИИ используются в браузере, который работает в рамках Международной ассоциации по фактчекингу, учрежденной ТАСС и АНО "Диалог".

"Там действительно искусственный интеллект основан на том, что он в первую очередь видит этимологию, то есть происхождение новости", - добавил Кондрашов.

Гендиректор ТАСС пояснил, что эти инструменты ИИ проводят "абсолютно обыкновенный анализ" происхождения новости. "Если это очень далеко и на другом конце планеты, значит, с определенной долей вероятности, это может быть фейк. Вот это один пример, где используется искусственный интеллект. И где мы уже готовы сегодня прямо предложить вам его возможности", - отметил руководитель агентства.

Международный пресс-тур для журналистов африканских информационных агентств "ТАСС - Африка: путь дружбы" пройдет с 16 по 24 ноября в Москве, Казани и Санкт-Петербурге. Сотрудники СМИ 10 франкоязычных африканских стран в сопровождении команды ТАСС посетят ключевые достопримечательности, музеи и университеты; побеседуют с представителями вузов и СМИ.