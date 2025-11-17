ВНИГНИ: в РФ в 2025 году прирост запасов нефти составит не менее 510 млн тонн

Гендиректор Всероссийского научно-исследовательского геологического нефтяного института Павел Мельников сообщил, что по газу этот показатель превысит 635 млрд кубометров

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Прирост запасов нефти в России в 2025 году составит не менее 510 млн тонн, газа - превысит 635 млрд кубометров газа, заявил генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского геологического нефтяного института (ВНИГНИ) Павел Мельников в ходе 11-го Всероссийского форума недропользователей.

"И в этом 2025 году тоже у нас планируется не меньше 510 миллионов тонн прирастить по нефти и 635 миллиардов [запасов] по газу. При этом месторождения, конечно, новые открываются, очень небольшие", - сказал он.

В презентации Мельникова отмечается, что в России в 2025 году открыто более 26 новых месторождений углеводородов. Среди наиболее крупных зарегистрированных в этом году - Мезенинское месторождение (49,7 млрд кубометров газа) и Еркутаяхское (11,6 млн тонн нефти).