Air India возобновит прямые рейсы в Китай в феврале 2026 года

Рейсы Дели - Шанхай будут выполняться четыре раза в неделю на самолетах Boeing 787-8

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 ноября. /ТАСС/. Крупнейший индийский авиаперевозчик Air India объявил о возобновлении прямых рейсов между Нью-Дели и Шанхаем с 1 февраля 2026 года. Об этом говорится в заявлении компании, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Рейсы Дели - Шанхай будут выполняться четыре раза в неделю на самолетах Boeing 787-8. Полеты индийского национального авиаперевозчика возобновляются в материковый Китай спустя шесть лет. Кроме того, авиакомпания планирует открыть прямое сообщение Мумбаи - Шанхай также в 2026 году, когда будут получены всех необходимые разрешения.

Как напомнили в Air India, возобновление авиасообщения стало возможным после недавних дипломатических договоренностей между Индией и Китаем. Air India впервые запустила прямые рейсы в материковый Китай еще в октябре 2000 года. "Возобновление рейсов Дели - Шанхай - это не просто открытие маршрута. Это мост между двумя великими древними цивилизациями и современными экономическими центрами. Мы рады восстановить одно из важнейших воздушных направлений мира, позволяя путешественникам открывать возможности в бизнесе, торговле, здравоохранении, образовании и культуре", - заявил генеральный и управляющий директор Air India Кэмпбелл Уилсон. Бронирование билетов на рейсы Дели - Шанхай уже открыто.

В конце октября о прямых авиарейсах в КНР сообщила индийская авиакомпания IndiGo. Авиаперевозчик возобновил ежедневные прямые перелеты из индийской Калькутты в китайский Гуанчжоу. Также IndiGo планирует запустить прямые рейсы между Дели и Гуанчжоу.

Индийско-китайские отношения начали налаживаться после того, как 23 октября 2024 года индийский премьер-министр Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин провели на полях саммита БРИКС в Казани двустороннюю встречу впервые за почти пять лет. Они договорились возобновить прямое авиасообщение между странами, остановленное после пандемии COVID-19 и пограничных столкновений в 2020 году.