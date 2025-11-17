Льготный порядок расчета пеней для юрлиц продлят до конца 2026 года

Планируется, что поправки в Налоговый кодекс вместе со всем бюджетным пакетом будут рассмотрены на заседании нижней палаты парламента 18 ноября

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Льготный порядок по расчету пеней для организаций будет продлен до конца 2026 года - соответствующая норма содержится в поправках к Налоговому кодексу, одобренных профильным комитетом Госдумы ко второму чтению законопроекта. Планируется, что поправки в Налоговый кодекс вместе со всем бюджетным пакетом будут рассмотрены на заседании нижней палаты парламента 18 ноября.

Таким образом действующий в 2025 году механизм начисления пеней за несвоевременную уплату налогов организациями планируется сохранить и в 2026 году.

В период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года налоговые пени юрлицам начисляются так: в течение первых 30 календарных дней (включительно) просрочки - исходя из 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ; начиная с 31-го дня просрочки по 90-й день (включительно) - исходя из 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ; начиная с 91-го дня просрочки - снова исходя из 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ.

Согласно принятой поправке, такая схема расчета пеней будет применяться до 31 декабря 2026 года включительно. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сказал в ходе выступления в Госдуме, что льготный порядок расчета пеней сохранится в 2026 году.