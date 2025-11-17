В Прикамье размер прожиточного минимума составит более 17 тыс. рублей

Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года

ПЕРМЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Размер прожиточного минимума в Пермском крае в 2026 году составит более 17 тыс. рублей на душу населения, что почти на 1 тыс. рублей больше, чем в 2025 году. Соответствующее постановление правительства региона, подписанное губернатором Прикамья Дмитрием Махониным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Правительство Пермского края постановляет: установить величину прожиточного минимума в Пермском крае на 2026 год на душу населения в размере 17 424 руб., для трудоспособного населения - 18 992 руб., для пенсионеров - 14 985 руб., для детей - 16 901 руб.", - говорится в документе.

Отмечается, что постановление вступает в силу с 1 января 2026 года и будет действовать до 31 декабря 2026 года.

В 2025 году величина прожиточного минимума в Прикамье на душу населения установлена в размере 16 314 рублей, для трудоспособного населения - 17 782 рубля, для пенсионеров - 14 030 рублей, а для детей - 15 825 рублей. Таким образом, в 2026 году прожиточный минимум в регионе увеличится в среднем на 1 тыс. рублей. В свою очередь в текущем году в сравнении с 2024 годом эта сумма увеличилась практически на 2 тыс. рублей, что, по данным Министерства труда и социального развития Пермского края, соответствовало темпам роста прогнозной величины прожиточного минимума на душу населения в целом по стране. Величина прожиточного минимума устанавливается в регионах РФ ежегодно и определяется исходя из среднероссийского показателя с учетом коэффициента региональной дифференциации.