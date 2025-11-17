Дмитриев: РФ и КНР планируют кратно наращивать инвестиционное сотрудничество

У Российского фонда прямых инвестиций более 45 совместных инвестиций с Китаем, отметил спецпредставитель президента России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Инвестиционное взаимодействие между Россией и Китаем будет кратно наращиваться по целому ряду направлений, в том числе в области освоения Северного морского пути. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"У Российского фонда прямых инвестиций более 45 совместных инвестиций с Китаем. Эти инвестиции будут наращиваться, в том числе в таких сферах, как инфраструктура, агросектор, технологии, безусловно, Северный морской путь", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-1".