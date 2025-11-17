В СКФО до конца года привлекут более 11 млрд рублей частных инвестиций в проекты

Всего общий объем инвестиций с начала текущего года в основной капитал вырос на 16,3% к аналогичному периоду предыдущего года, а численность занятых увеличилась на 1,5%

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Более 11 млрд рублей частных инвестиций будет привлечено в реализацию проектов на Северном Кавказе до конца 2025 года. В целом в округе отмечается рост показателей социально-экономического развития, сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"Частные инвестиции в проекты программы [за 9 месяцев 2025 года] составили 5,45 млрд рублей, до конца года планируется привлечь еще порядка 5,8 млрд рублей - в первую очередь за счет проектов, реализуемых инвесторами в особых экономических зонах в Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, Чеченской Республике и Республике Северная Осетия - Алания. Количество созданных рабочих мест в рамках инвестиционных проектов программы достигло 6,9 тыс. нарастающим итогом против 5,5 тыс. годом ранее", - сообщили в министерстве.

По данным пресс-службы, всего общий объем инвестиций с начала текущего года в основной капитал вырос на 16,3% к аналогичному периоду предыдущего года, а численность занятых увеличилась на 1,5%. В целом СКФО демонстрирует положительную динамику по всем четырем основным показателям социально-экономического развития федеральных округов.

"Регионы Северного Кавказа демонстрируют устойчивый рост - в туризме, занятости и развитии инфраструктуры. Ввод новых объектов, модернизация коммунальных систем и подготовка мастер-планов подтверждают, что программа работает и приносит реальные результаты. Скоординирированные действия регионов и министерства создают основу для новых инициатив, инвестиций и рабочих мест в округе", - передает пресс-служба слова замминистра экономического развития Сергея Назарова.

Туризм и инфраструктура

В ведомстве также добавили, что с начала года регионы СКФО уже посетили 1,68 млн туристов, увеличение турпотока обусловлено созданием новых маршрутов, развитием всесезонных туристско-рекреационных комплексов.

"В марте текущего года состоялся технический запуск нового курорта "Мамисон" в Северной Осетии. Совместно с Кавказ.РФ продолжается развитие "Эльбруса", "Ведучи" и "Архыза". В рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал" в текущем году началось строительство первого морского курорта в Республике Дагестан - Каспийского прибрежного кластера", - сообщает пресс-служба.

Кроме того, в 2025 году в округе открылись более 50 новых объектов капстроительства, в том числе школы, детсады, медучреждения, жилые дома и объекты культуры.

"Также по поручению председателя правительства РФ продолжается реализация региональных программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ в трех пилотных субъектах - Дагестане, Северной Осетии и Ингушетии. Завершена консолидация имущества ключевых коммунальных предприятий в составе региональных единых операторов, на услуги которых установлены экономически обоснованные тарифы", - добавили в министерстве.