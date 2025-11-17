Реальный эффективный курс рубля в октябре вырос на 2,6%

В годовом выражении за январь - октябрь показатель вырос на 24,2%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в октябре 2025 года вырос на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка России.

В годовом выражении за январь - октябрь текущего года показатель вырос на 24,2%.

Реальный эффективный курс рубля к доллару в октябре вырос на 2,7%, а с начала года - на 28,5%. К евро рост относительно предыдущего месяца составил 3,7%, с начала года продемонстрирован рост на 17,4%.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.