Россия поставила оборудование для международного термоядерного реактора ИТЭР

Его доставка открывает дорогу к проведению серии функциональных испытаний высокотехнологичных компонентов установки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россия поставила ключевое оборудование для международного термоядерного реактора ИТЭР, строящегося во Франции, сообщает Росатом.

"Его доставка открывает дорогу к проведению серии функциональных испытаний высокотехнологичных компонентов установки", - говорится в сообщении.

На стройплощадку реактора на юге Франции доставлен первый из четырех российских испытательных стендов. Он предназначен для вакуумных, тепловых и функциональных испытаний порт-плагов (ключевые элементы диагностики будущей установки). Следующий этап - это проведение испытаний, в ходе которых внутри стендов будут воспроизведены условия, максимально приближенные к реальным.

"Этот испытательный стенд - одна из самых сложных и наукоемких систем в сфере нашей ответственности по проекту. Для его разработки и изготовления нашим ключевым поставщикам пришлось создать и внедрить передовые инновационные решения. России поручено изготовление всех четырех установок, и это - результат нашего опыта и технологического лидерства", - приводятся в сообщении слова директора "Проектного центра ИТЭР" (Росатом) Анатолия Красильникова.

По словам руководителя проекта по сооружению ИТЭР Серджио Орланди, поставленный комплекс - яркий пример высокого уровня промышленных возможностей Российской Федерации, обеспечившей завершение проекта в срок, с требуемым качеством и в рамках бюджета. "Особую благодарность хочу выразить специалистам Российской Федерации, которые осуществляли квалифицированный надзор на всех этапах проектирования, закупок и сборки стенда. Также выражаю признательность госкорпорации "Росатом" за обеспечение создания критически важной системы такого уровня. От имени всего коллектива Международной организации ИТЭР, и в особенности - программы диагностики, я хочу выразить искреннее удовлетворение нашим плодотворным сотрудничеством с Проектным центром ИТЭР и госкорпорацией "Росатом", - заявил Орланди.