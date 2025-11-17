Калининградские рыбаки в три раза сократили вылов трески в 2025 году

К 1 ноября добыто 217,2 тонны трески

КАЛИНИНГРАД, 17 ноября. /ТАСС/. Квота добычи трески в Балтийском море на 2025 год калининградскими рыболовецкими предприятиями освоена на 31,5%. Об этом ТАСС сообщили в региональном агентстве по рыболовству.

"Освоение квот добычи трески в Балтийском море связано с неудовлетворительным состоянием промыслового запаса. Сегодня наблюдается снижение количества, веса и длины трески. По информации АтлантНИРО (Атлантический научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии - прим. ТАСС), это связано с естественными природными факторами: гидрологической обстановкой в Балтийском море - длительным отсутствием затока свежих вод из Атлантики, что важно для нереста трески, снижением содержания кислорода в воде, повышением температуры воды", - сказал собеседник агентства. Уточняется, что к 1 ноября 2025 года добыто 217,2 тонны трески вместо разрешенных 690,3 тонны.

По данным из открытых источников, на 2024 год квота на вылов трески в Балтийском море была освоена на 40%, объемы добычи составили около 0,6 тыс. тонны.

Кроме того, в региональном агентстве по рыболовству ТАСС сообщили о том, что запасы трески находятся на депрессивном уровне, поэтому с 2019 года Международный совет по исследованию моря (ICES) запретил ее вылов для стран Европейского Союза.

Между тем, запасы основных объектов промысла в Балтийском море - сельдь балтийская и килька - находятся в удовлетворительном состоянии, что позволяет вести их стабильный промысел. Ожидаемый уровень освоения квот по итогам 2025 года составит 95%. По данным на 1 ноября, балтийской кильки выловлено 21,3 тыс. тонны из разрешенных 29,1 тыс. тонны; салаки или балтийской сельди - 9,5 тыс. тонны, квота на текущий год составляет 11,3 тыс. тонны.

В целом, рыбопромысловыми хозяйствами Калининградской области освоено 74,3% распределенных квот на вылов водных биоресурсов, добыто 31,5 тыс. тонны.