В порту Махачкалы появится самый крупный зерновой терминал на Каспии

Годовая перевалка зерна составит 1,5 млн тонн

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 17 ноября./ТАСС/. Строительство нового зернового терминала - крупнейшего на Каспии - запланировано до конца 2028 года в Дагестане. Годовая перевалка зерна составит 1,5 млн тонн, сообщили ТАСС в пресс-службе Махачкалинского морского торгового порта.

"До конца 2028 года планируется создание необходимой инфраструктуры, включая строительство нового зернового терминала - крупнейшего на Каспии. Он будет рассчитан на единовременное хранение 100 тыс. тонн зерна и годовую перевалку 1,5 млн тонн", - сказал собеседник агентства.

По его словам, за счет собственных средств запланирована модернизация контейнерного терминала.

"В настоящее время за счет средств федерального и республиканского бюджетов ведется строительство четырехполосной дороги от морпорта, соединяющей нас с федеральными трассами Астрахань - Махачкала и Ростов - Баку", - добавили в пресс-службе.

Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий и самый глубоководный порт России на Каспии.