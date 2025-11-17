В ОЭЗ Петербурга введут 11 новых производств в 2026 году

Это предприятия по производству радиоэлектронной продукции, газотурбинных двигателей, инновационного сценического оборудования

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Количество предприятий в Особой экономической зоне (ОЭЗ) Санкт-Петербурга в 2026 году планируется увеличить за счет ввода 11 новых высокотехнологичных производств. Как сообщила пресс-служба городской администрации, об этом было объявлено на заседании правительства Петербурга.

"В планах на следующий год - ввести в эксплуатацию 11 новых производств. Это предприятия по производству радиоэлектронной продукции, газотурбинных двигателей, инновационного сценического оборудования и ряда других", - говорится в сообщении.

По данным городской администрации, с 2024 года акцент в развитии ОЭЗ смещен на создание готовых инновационных центров для высокотехнологичных компаний. Помимо строительства второго центра на "Новоорловской" площадке, планируется возведение еще трех объектов в "Шушарах" и на "Парнасе" общей площадью около 100 тыс. кв. м. Эти площадки были включены в состав ОЭЗ в конце 2023 года, там ведутся проектные работы, в ближайшее время начнется строительство инфраструктуры. Ввод площадки "Шушары" запланирован на 2031 год, площадки "Парнас" - на 2027.

"План по наращиванию инфраструктуры и темпов строительства на территории ОЭЗ представляется своевременным и обоснованным. Мы принципиально пересмотрели подходы к предоставлению площадей. Предприниматели смогут получить не просто подготовленные участки, но и готовые помещения под инновационные центры для малых технологических компаний. Такой подход должен поддерживаться нами на постоянной основе. Это приоритет развития города как крупнейшего научного производственно-технологического центра не только России, но и мира", - сказал на заседании губернатор Александр Беглов.

Резидентами ОЭЗ Петербурга сейчас являются 66 компаний. С момента ее основания в 2006 году общий объем инвестиций резидентов превысил 156 млрд рублей. За первое полугодие 2025 года резиденты вложили более 15,3 млрд рублей инвестиций в свои проекты. Этот показатель на 60% превысил результат за аналогичный период прошлого года.

В соответствии с перспективным планом развития ОЭЗ, к 2035 году резидентами будут уже 120 компаний, объем осуществленных инвестиций и созданных рабочих мест достигнет заявленных показателей, выручка, полученная резидентами за весь период существования ОЭЗ, как ожидается, превысит 1,8 трлн руб.