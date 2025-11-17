ЕАО получит 700 млн рублей на ремонт дорог в 2026 году

Выделенные средства позволят повысить долю дорог в нормативном состоянии с 52,8% в 2025 году до 61% в 2030 году

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Еврейская автономная область (ЕАО) в 2026 году получит 700 млн рублей госфинансирования на обновление дорог регионального значения. Об этом в своем Telegram-канале сообщила губернатор региона Мария Костюк.

"В следующем году Еврейская автономная область получит 700 млн рублей государственного финансирования на приведение в нормативное состояние дорог регионального значения. В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" дополнительные средства направим на ремонт автомобильных дорог в опорных населенных пунктах", - написала она.

Как уточняется в официальном канале министерства транспорта РФ, выделенные средства позволят повысить долю дорог в нормативном состоянии с 52,8% в 2025 году до 61% в 2030 году.