Аэропорт Пулково может стать полигоном для тестирования беспилотной техники

В перспективе запланировано появление "умной техники" в других российских аэропортах

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Пулково может стать пилотным полигоном для тестирования беспилотной наземной техники, сообщили в Минтрансе РФ. В перспективе запланировано появление "умной техники" в других российских аэропортах.

"Замминистра транспорта Владимир Потешкин провел рабочую встречу с представителями аэропорта и компании "Когнетив". Главная тема - внедрение беспилотной наземной техники для повышения эффективности работы аэропорта", - говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что накануне Потешкин посетил тестовый полигон "Когнетив", где ознакомился с работой беспилотного тягача. Эта техника в перспективе будет использоваться для буксировки багажных тележек.

"В ходе встречи обсудили предварительную концепцию, по которой Пулково станет пилотным полигоном. "Умная техника" позволит оптимизировать процессы и повысить безопасность работы. Затем успешный опыт планируется тиражировать на другие аэропорты страны", - добавили там.