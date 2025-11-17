Верховная рада перенесла голосование по бюджету, нарушив законные сроки

Парламент продолжает консультации по реформе оплаты труда учителей и возможности направления 4% НДФЛ в местные бюджеты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Украинский парламент перенес голосование за законопроект "О государственном бюджете Украины на 2026 год" во втором чтении на 2 декабря, тем самым нарушив сроки, прописанные в законодательстве.

"Голосование за бюджет во втором чтении переносится. Предварительно на 2 декабря. Мы продолжаем консультации по реформе оплаты труда учителей и возможности направления 4% НДФЛ в местные бюджеты", - сообщила изданию "Экономическая правда" председатель бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа.

Издание отмечает, что, по закону, Рада должна проголосовать за госбюджет в первом чтении не позднее 20 ноября, а принять его не позднее 1 декабря. До сих пор текущему созыву парламента удавалось придерживаться этих сроков.

Источники "Экономической правды" в парламенте отмечают, что неофициальная причина переноса даты голосования связана с громким коррупционным скандалом. В частности, руководство подконтрольной Владимиру Зеленскому коалиции в парламенте не уверено, что наберет необходимое количество голосов. При этом, указывает издание, процедура дальнейшего голосования в случае провала во втором чтении слишком запутанная и имеет ряд юридических коллизий и несогласований.

17 ноября оппозиционные партии потребовали от Зеленского отправить правительство в отставку и уволить главу его офиса Андрея Ермака в связи с коррупционным скандалом. В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что в подконтрольной Зеленскому партии "Слуга народа" назревает бунт.

Дело Миндича

10 ноября независимые от офиса Зеленского Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком Зеленского", в компании "Энергоатом", а также у ныне отстраненного от исполнения обязанностей министра юстиции Германа Галущенко, бывшего на момент расследуемых событий главой Минэнерго. Затем НАБУ начало публиковать фрагменты разговоров в квартире Миндича, в ходе которых обсуждались коррупционные схемы.

Обвинения по делу предъявлены Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался отмыванием средств. Кроме того, обвинение предъявили бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову, которого также называют человеком из ближнего окружения Зеленского. 13 ноября премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила о проведении аудита всех госкомпаний. В тот же день в Раде начался сбор подписей за отставку правительства.