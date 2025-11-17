Патрушев предложил Индии рассмотреть создание судостроительных кластеров с РФ

Помощник президента России провел в Нью-Дели российско-индийские консультации по взаимодействию в морской сфере

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 ноября. /ТАСС/. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев предложил Индии рассмотреть возможность создания в Мумбаи или Ченнаи судостроительных и судоремонтных кластеров. Об этом говорится в пресс-релизе Морской коллегии.

Патрушев провел в Нью-Дели российско-индийские консультации по взаимодействию в морской сфере. "Целесообразно рассмотреть возможность создания с российским участием судостроительных и судоремонтных кластеров в таких важных экономических районах, как Мумбаи или Ченнаи", - приводит слова Патрушева ведомство.

В ходе визита в Нью-Дели помощник президента РФ встретился с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом, национальным координатором по морской безопасности Бисваджитом Дасгуптой и министром портов, судоходства и водных путей Индии Сарбанандой Соновалом. На состоявшихся межведомственных консультациях обсуждены вопросы развития двустороннего взаимодействия в гражданской морской сфере с акцентом на сотрудничество в области судостроения, портовой инфраструктуры и морской логистики. Отдельное внимание было уделено вопросам подготовки судовых экипажей, а также научно-исследовательской деятельности в сфере освоения Мирового океана.

"Можем предложить Нью-Дели интересные инициативы в области судостроения, в том числе предоставить существующие или разработать новые проекты рыболовецких, пассажирских, вспомогательных судов. Большой опыт у нас имеется в создании специализированных судов - например, ледового класса, не говоря уже о ледоколах, где Россия вообще вне конкуренции", - продолжил Патрушев. По его словам, "есть возможности для нашей кооперации в области "зеленого" судостроения, которое сегодня является одним из основных приоритетов для Нью-Дели в морской сфере".

"Россией накоплен серьезный инновационный потенциал в области судостроения. На протяжении многих десятилетий в Санкт-Петербурге работает Крыловский научно-исследовательский центр судостроения. Его деятельность постоянно совершенствуется. В ближайшее время планируется на его базе создать национальный исследовательский центр, под эгидой которого будут работать многие научные организации этой сферы", - напомнил Патрушев. Он подчеркнул высокую перспективность работы над созданием совместной базы данных унифицированных судостроительных проектов, что позволит Индии существенно снизить затраты на обновление своего флота.

Патрушев прибыл с визитом в южноазиатскую республику в понедельник.