Reuters: Chevron изучает возможность покупки зарубежных активов "Лукойла"

Американская энергетическая компания может купить активы лишь в тех областях, где компании дублируют друг друга

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. Американская энергетическая компания Chevron изучает возможность приобретения зарубежных активов "Лукойла". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, Chevron рассматривает возможность покупки зарубежных активов "Лукойла" лишь в тех областях, где компании дублируют друг друга. Дополнительной информации не приводится.

В октябре США и Великобритания включили компанию "Лукойл" в свои санкционные списки, после чего "Лукойл" сообщил, что намерен продать свои международные активы и получил предложение от международного нефтетрейдера Gunvor о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании. Однако позже компания Gunvor объявила об отзыве предложения о покупке зарубежных активов "Лукойла" после заявления Министерства финансов США, согласно которому ведомство до завершения конфликта на Украине не намерено выдавать Gunvor лицензию, позволяющую ей вести бизнес и получать прибыль.

14 ноября представители "Лукойла" заявили, что компания ведет переговоры о продаже зарубежных активов с несколькими потенциальными покупателями и сообщит о сделке после достижения финальных договоренностей и получения необходимых разрешений.