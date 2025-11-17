Минпромторг не ожидает перебоев в обеспечении внутреннего рынка кремнием

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ в связи с приостановкой завода АО "Кремний" не ожидает перебоев в обеспечении внутреннего рынка кремнием. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

В Минпромторге подчеркнули, что приостановка работы предприятия обусловлена "необходимостью оптимизации производственной нагрузки в условиях сложившейся ценовой конъюнктуры и концентрации ресурсов на более маржинальных переделах, в том числе ориентированных на экспортные рынки".

"Минпромторг России не ожидает перебоев в обеспечении потребителей кремнием на внутреннем рынке в связи с указанными нововведениями", - отметили в министерстве.

АО "Кремний", входящее в структуру "Русала", вынужденно приостанавливает производство с 1 января 2026 года. Такое решение принято из-за мирового перепроизводства кремния и роста его импорта по демпинговым ценам в Россию, сообщила ранее пресс-служба компании ТАСС.

Предприятия "Русала" являются единственными в России производителями рафинированного кремния.