АИРР: доля вакансий с удаленкой в сферах STEM за год выросла в РФ почти в 1,5 раза

Компании из регионов с высоким уровнем оплаты труда используют возможности привлекать специалистов со всей страны, отметили в Ассоциации инновационных регионов России

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Доля вакансий с удаленной занятостью в сферах STEM - естественных наук, математики, инженерии и технологий - выросла с 8% до 11,6% или почти в 1,5 раза за год, сообщили в пресс-службе Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) со ссылкой на директора Ассоциации инновационных регионов России Александра Смекалина.

"За год доля вакансий с удаленной занятостью выросла с 8,0% до 11,6%, в то время как доля позиций с требованием полного рабочего дня в офисе сократилась с 78,9% до 75,0%. Эти цифры отражают не просто изменение формата работы - они фиксируют фундаментальную перестройку географии конкуренции за кадры. Компании из регионов с высоким уровнем оплаты труда используют возможности привлекать специалистов со всей страны, не требуя их переезда и обустройства", - цитирует пресс-служба слова Смекалина.

Он уточнил, что формируется новая экономическая реальность, требующая пересмотров кадровой и промышленной политики. В частности, индекс промышленного производства за январь-август 2025 года вырос на 0,8%, при этом рост был обеспечен за счет непроизводственных сфер, в числе которых торговля, услуги, банковский сектор и т. п. Объемы производства в гражданских обрабатывающих секторах за этот период снизились на 5,4%.

На этом фоне фиксируется сокращение спроса на вакансии STEM-специалистов - на 23,8% за 12 месяцев при рекордно низкой безработице в 2,1%. Это свидетельствует о том, что в условиях высоких ставок кредитования и снижающейся рентабельности бизнес вынужден оптимизировать операционные расходы, в первую очередь - затраты на персонал. Как отмечает пресс-служба, компании сворачивают инвестиции в новые проекты, требующие расширения штата за счет молодых кадров, о чем свидетельствует снижение на треть спроса на специалистов без опыта работы.

"Для регионов это означает новый вид оттока кадров - невидимый в статистике миграции, но существенно влияющий на региональную экономику. В краткосрочной перспективе - ближайшие 6-12 месяцев - Ассоциация прогнозирует дальнейшее сокращение открытых STEM-вакансий. Компании будут оптимизировать процессы под имеющиеся кадровые ресурсы, активнее внедрять автоматизацию и искусственный интеллект. Одновременно усилится перетекание кадров на удаленную работу в компании из наиболее благополучных регионов", - добавляет пресс-служба.

Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) - некоммерческая организация, призванная содействовать эффективному взаимодействию субъектов Российской Федерации в вопросах экономического развития на основе объединения и использования научных, научно-технических и инновационных результатов развития. К STEM-вакансиям относятся профессии из сферы естественных наук, математики, инженерии и технологий - например, энергетик, аналитик, исследователь, архитектор, проектировщик, программист и другие.