Венгрия оспорит в суде возможный запрет ЕС на поставки энергоносителей из России

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто пояснил, что процедура, предложенная Еврокомиссией, противоречит законам ЕС, так как разработанный ею запрет - это "санкционная мера"

БУДАПЕШТ, 17 ноября. /ТАСС/. Венгрия обратится в суд Европейского союза, если ЕС обманным путем установит полный запрет на поставки нефти, газа и ядерного топлива из России. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции после встречи в Будапеште с коллегой из Государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.

Он отметил, что Еврокомиссия стремится к тому, чтобы ЕС утвердил план по запрету на российские энергоносители не единогласно, а квалифицированным большинством голосов, поскольку речь якобы идет не о политических санкциях, а о торговых мерах. Делает ЕК это потому, что есть страны, которые воспользуются своим правом вето и заблокируют ее инициативу. "Это грандиозное мошенничество", - сказал глава МИД, комментируя по просьбе журналистов действия Брюсселя.

"Если такое решение будет принято, мы оспорим его в суде", - предупредил Сийярто. Он пояснил, что процедура, предложенная Еврокомиссией, противоречит законам ЕС, так как разработанный ею запрет - это "санкционная мера", а она может быть утверждена только на основе консенсуса. "Не говоря уже о том факте, что в договорах ЕС четко зафиксировано, что решения по вопросам энергоснабжения государств-членов являются национальной компетенцией", - добавил министр.

Ранее он заявлял, что Венгрия оспорит в Европейском суде решение Совета ЕС, утвердившего предложение Еврокомиссии о запрете на поставки российского газа. Совет ЕС одобрил 20 октября поэтапный запрет на любые закупки российского газа с 1 января 2028 года. Решение распространяется как на трубопроводный, так и на сжиженный природный газ.

План Еврокомиссии предусматривает также запрет с 2028 года на поставки российской нефти. Обсуждается вопрос о запрете на ядерное топливо. Правительство Венгрии выражало намерение добиться для себя исключений из этих правил, однако пока никаких предложений на этот счет от руководства ЕС не поступало.