ОАК передала два истребителя Су-57 иностранному заказчику

Самолеты "приступили к несению боевого дежурства и демонстрируют свои лучшие качества", сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) передала иностранному заказчику два истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сказал генеральный директор ОАК Вадим Бадеха в эфире Первого канала.

"Первые два самолета зарубежный наш заказчик, зарубежный партнер уже получил. Они приступили к несению боевого дежурства и демонстрируют свои лучшие качества. Наш заказчик доволен", - сказал Бадеха.

Ранее стало известно, что в рамках международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025 впервые на Ближнем Востоке был продемонстрирован новейший многофункциональный российский истребитель пятого поколения Су-57Э, а также модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М.

Российский павильон и статическую экспозицию посетил президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, уделивший особое внимание осмотру российского истребителя пятого поколения.

Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2025 проходит с 17 по 21 ноября. В рамках выставки крупнейшие отечественные предприятия авиастроительной, космической отрасли и ОПК представляют в Дубае почти 900 экспонатов, при этом более 30 образцов показаны в натурном виде.