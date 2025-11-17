Мишустин проведет второй день заседания Совета глав правительств ШОС

Как сообщал аппарат правительства, заседание завершит председательство России в СГП ШОС в 2024-2025 годах

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продолжит общение с коллегами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Москве. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

На мероприятии рассматривают вопросы торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия в ШОС. Как передавал аппарат правительства РФ, заседание завершит председательство России в СГП ШОС в 2024-2025 годах. Главы правительств обсудят меры комплексного и поступательного выполнения Стратегии развития ШОС до 2035 года. Внимание уделят расширению торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, а также вопросам взаимодействия в сферах цифровой экономики, энергетики, зеленой промышленности, искусственного интеллекта, науки и инноваций, образования, культуры, туризма, здравоохранения, спорта, контактов по линии молодежи.

В первый день заседания Мишустин также провел несколько двусторонних встреч со своими коллегами из других стран. Он встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом, премьером Госсовета КНР Ли Цянем и главой монгольского кабмина Гомбожавыном Занданшатаром.

На встречу, помимо государств - участников организации, приглашены высокие представители государств - партнеров по диалогу и наблюдателей из заинтересованных стран, исполнительных органов международных организаций и объединений, в числе которых СНГ, ЕАЭС, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии.

Итоги заседания отразят в совместном коммюнике. Кроме того, консолидированную позицию государств - членов организации в защиту открытой, справедливой, равноправной многосторонней торговой системы зафиксируют в заявлении об экономическом положении в мире и на пространстве ШОС.