Мосбиржа начинает торги расчетными фьючерсными контрактами на индексы биткойна

Инструментом смогут воспользоваться только квалифицированные инвесторы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Московская биржа начинает торги расчетными фьючерсными контрактами на индексы криптовалют биткойна и эфириума. Инструментами смогут воспользоваться только квалифицированные инвесторы.

Им будут доступны три месячные серии с исполнением в декабре 2025 года, а также январе и феврале 2026 года. Исполнение контрактов будет происходить в последнюю пятницу месяца. Цена исполнения - значение соответствующего индекса иностранной цифровой валюты в день исполнения.

Фьючерсы на индексы биткойна и эфириума откроют дополнительные возможности участия в движении цен криптовалют с наибольшей капитализацией. Новые инструменты расчетные и не предполагают поставки цифровой валюты. Помимо этого, клиенты площадки не несут издержки, связанные с хранением криптовалюты и торговлей в иностранной юрисдикции.

Индексы рассчитываются Московской биржей на основании цен акций иностранных биржевых фондов, в активы которых включены соответствующие криптовалютные пары.

"Старт торгов фьючерсами на индексы биткойна и эфириума - это очередной шаг в развитии сегмента контрактов на цифровые активы срочного рынка Московской биржи. Мы наблюдаем значительный интерес к недавно запущенным фьючерсам на акции фондов, инвестирующих в цифровые валюты: фьючерс IBIT по итогам октября вошел в топ-30 наиболее ликвидных контрактов срочного рынка. Новые контракты на индексы, повторяющие динамику криптовалют, упростят доступ к этим рынкам и повысят удобство операций", - отметила управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева, слова которой привели в пресс-службе торговой площадки.