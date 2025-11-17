В РФ расширят использование ИИ для анализа работы спортивных объектов

Такой искусственный интеллект показывает востребованность каждого конкретного объекта и помогает принять решение о его расширении или закрытии

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Использование отечественного искусственного интеллекта (ИИ), который анализирует изображения с камер на спортивных объектах, расширят в России. Такой ИИ показывает востребованность каждого конкретного объекта и помогает принять решение о его расширении или закрытии, сообщили ТАСС в пресс-службе Ntechlab (технологический партнер госкорпорации "Ростех").

Нейросеть уже работает на объектах "Москомспорта", внедрена более чем в 600 учреждениях Москвы. До конца года планируется запустить пилотные проекты еще в нескольких регионах.

"Компания NtechLab разработала аналитический сервис на базе ИИ для спортивных зон и объектов. Нейросеть анализирует изображения с камер, установленных на подобных площадках, и обрабатывает обезличенные данные. В результате такого исследования можно сделать вывод о востребованности спортобъекта и принять решение о его расширении или закрытии", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что данные обрабатываются и отображаются в системе, разработанной компанией "Зольд", партнером NtechLab. "В рамках системы доступны общие данные о работе спортивных центров - закрыт или открыт объект, есть ли сбои в его работе, а также о посещаемости - как фактической, так и планируемой. Также система позволяет выявить факт использования школы или центра объекта не по назначению, например, для проведения неспортивных мероприятий", - рассказали там.

"Внедрение ИИ - один из шагов в решении сложной и многоступенчатой задачи по повышению доступности спорта и анализу использования инфраструктуры. Наше решение обеспечивает контроль качества предоставляемых спортивных услуг, с помощью него можно оценить эффективность работы всей сети объектов, вплоть до каждого занятия, оптимизировать расписание", - отметил гендиректор NtechLab Алексей Паламарчук.

Ntechlab основана в 2015 году, разрабатывает технологии видеоаналитики на базе нейросетей, в том числе технологии распознавания лиц и силуэтов людей, а также транспортных средств и номерных знаков. Продукты компании используются в более 70 регионах России и 34 странах.