Ростех нарастил производство систем для выявления БПЛА в два раза за 2025 год

Система контроля воздушного пространства показала высокую эффективность и надежность в условиях боевых действий, отметили в госкорпорации

ДУБАЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (ЦКБА) холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) нарастило выпуск систем контроля воздушного пространства в два раза в 2025 году, в 2026 году выпуск будет увеличен еще в полтора раза. Об этом ТАСС сообщили в Ростехе.

"Из-за постоянно увеличивающихся запросов различных заказчиков, в том числе и в рамках защиты критически важных объектов, АО ЦКБА нарастило объемы ежемесячного серийного производства радиолокационных станций обзора воздушного пространства в 2025 году в два раза, а в 2026 году планируется увеличение производства еще в полтора раза", - отметили в госкорпорации.

Там подчеркнули, что система контроля воздушного пространства продемонстрировала высокую эффективность и надежность в условиях боевых действий, став незаменимым инструментом для Вооруженных сил России и других силовых ведомств.