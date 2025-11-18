Страны СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии заинтересовались "Ланцетом-Э"

Интерес к разведывательно-ударному комплексу также проявили государства Африки, сообщили в компании-производителе ZALA

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Разведывательно-ударный комплекс (РУК) "Ланцет-Э", являющийся экспортной версией применяемого российскими войсками РУК "Ланцет", вызвал заинтересованность у стран СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. Об этом сообщили ТАСС в компании-производителе ZALA в преддверии международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

"Впервые на международной арене РУК "Ланцет-Э" был представлен в сентябре 2024 года на выставке оборонной промышленности ADEX в Баку. В течение последующего года комплекс был продемонстрирован на выставочных площадках стран СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и вызвал значительный интерес у представителей стран данных регионов", - отметили там.