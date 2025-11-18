НБКИ: средний размер потребкредитов в октябре сократился на 6,2%

Этот показатель снижается второй месяц подряд после трех месяцев непрерывного роста, сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Средний размер выданных потребительских кредитов в октябре сократился на 6,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 172,8 тыс. рублей (в сентябре - 184,3 тыс. рублей). При этом показатель снижается второй месяц подряд после трех месяцев непрерывного роста, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года средний чек потребкредита в октябре 2025 года, наоборот, вырос - на 9,8% (в 2024 году - 157,3 тыс. рублей).

Среди 30 регионов - лидеров в этом сегменте розничного кредитования наибольший средний размер выданных потребкредитов в октябре был отмечен в Москве (307,7 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (258 тыс. рублей), а также в Московской области (231,9 тыс. рублей), Республике Татарстан (209,4 тыс. рублей) и Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (200,6 тыс. рублей).

При этом самое серьезное снижение среднего чека потребкредита в октябре по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Москва (-12,1%), Республика Саха (Якутия) (-11,3%), Ставропольский край (-9,7%), а также Московская (-9,4%) и Кемеровская (-8,5%) области. Однако в некоторых регионах из топ-30 этот показатель, напротив, вырос, в том числе в Челябинской (+2,7%) и Оренбургской (+1,9%) областях.

"Средний размер потребительского кредита в октябре снижается второй месяц подряд. Напомним, что с 1 сентября 2025 года в отношении кредитов наличными начал действовать период охлаждения. Теперь после подписания кредитного договора на сумму от 50 до 200 тысяч рублей заемщик ожидает получения заемных средств 4 часа, а больше 200 тысяч рублей - 48 часов. В этой связи многие заемщики целенаправленно снижают запрашиваемую сумму, чтобы уложиться в существующие лимиты и сократить период ожидания кредитных средств", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.