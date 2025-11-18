В Минтрансе рассказали о распространении летающего такси в России

Оно будет поэтапным и зависит от успеха испытаний, нормативной базы и готовности регионов вкладываться в инфраструктуру, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Массовое распространение летающего такси в России будет поэтапным и зависеть от успеха испытаний, нормативной базы, а также готовности регионов вкладываться в инфраструктуру и сервисы. Об этом сообщили ТАСС в Минтрансе в преддверии форума и выставки "Транспорт России".

"Модель из Самары имеет все шансы стать шаблоном для пилотных внедрений, но массовое распространение летающих такси по российским мегаполисам пойдет поэтапно и будет зависеть от успеха испытаний, качества нормативной базы и готовности регионов вкладываться в инфраструктуру и сервисы", - рассказали там.

Как отметили в министерстве, начало испытаний летающего такси в Самарской области - прежде всего проверка технологий, организационных схем и взаимодействия бизнеса с властью. "Насколько реалистично быстрое распространение этой технологии в других крупных агломерациях, во многом зависит от трех взаимосвязанных факторов: регуляторной среды, инфраструктуры и экономической целесообразности. Проекты должны быть коммерчески оправданы: от стоимости билета и грузоперевозки до масштабов спроса", - добавили там.

В Минтрансе отметили, что самарский экспериментальный правовой режим (ЭПР) для авиабеспилотников "выглядит сегодня одним из наиболее удачных в стране". "Там совпало несколько факторов: развивающийся кластер беспилотной авиации, налаженные поставки оборудования, заинтересованность региональных властей и способность отрабатывать как грузовые, так и пассажирские сценарии. Это дает уникальную практическую базу - по локализации компонентов, требованиям к инфраструктуре и модели взаимодействия с регуляторами", - пояснили там.

В министерстве также сообщили, что недавно к самарскому ЭПР присоединились Оренбургская и Сахалинская области и Еврейский автономный округ. Так, накопленный в Самаре опыт уже начинает тиражироваться: сначала в соседних и сопоставимых по условиям регионах, а затем - при удачных результатах - и в крупных агломерациях.

Кроме того, масштабированию гражданских авиабеспилотников будет способствовать и внедрение Единой системы идентификации беспилотного транспорта на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", которая создается в рамках исполнения ряда поручений президента РФ Владимира Путина. Данные о полетах БАС, доступная в онлайн-режиме для всех госорганов информация о беспилотниках, владельцах, операторах, а также интеграция с платформами "Госкорпорации по ОрВД" позволит открывать небо, поэтапно смягчать вынужденные запреты в 70 регионах.

"Расширение географии полетов позволит бизнесу строить новые логистические цепочки, разрабатывать долгосрочные модели и инвестировать в создание коммерческих флотов авиабеспилотников", - добавили в Минтрансе.

Ранее сообщалось, что беспилотное аэротакси начали тестировать в Самарской области, новый вид транспорта может связать крупнейшие города региона в перспективе 5-10 лет.

