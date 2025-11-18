В опрошенных российских компаниях отметили переизбыток ИБ-решений

В опросе продуктовой группы "Контур.Эгида" и команды системы Staffcop говорится, что у 29% респондентов 21-30% бюджета на информационную безопасность "тратится впустую"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Переизбыток ИБ-решений все чаще возникает в российских компаниях - перенасыщение замедляет реакцию на кибератаки, перегружает инфраструктуру и приводит к конфликту систем, показал опрос (есть у ТАСС) продуктовой группы "Контур.Эгида" и команды системы Staffcop, входящих в "СКБ Контур".

54% из 1,2 тыс. опрошенных - среди них ИТ-директора, директора по информбезопасности, владельцы бизнесов - считают, что "поводом навести порядок в ИБ-системах может стать только масштабная кибератака", отмечают исследователи. 39% склоняются к тому, что поводом может стать штраф от властей.

Возможные проблемы от переизбытка решений: дублирование инцидентов (25% ответов), переход на ручную обработку данных (21%), конфликт систем (18%), перегрузка инфраструктуры (29%), вынужденное переключение между интерфейсами (30%), менее быстрая реакция на атаки (40%), потеря сигналов среди других уведомлений (35%).

В опросе выделяется то, что у 29% опрошенных 21-30% бюджета на информационную безопасность "тратится впустую", и 33% респондентов уже планируют его оптимизацию, сократив число систем.

Те опрошенные, кто не сокращает ИБ-системы, выделяют среди причин функционирование с их помощью многих бизнес-процессов (35%), наличие долгосрочных контрактов с их поставщиками (24%) и нехватку специалистов для их сокращения (19%).