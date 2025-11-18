Опрошенные россияне мечтают о путешествии по местам "Кавказской пленницы"

По данным исследования сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру" и сервиса онлайн-бронирования жилья ЮMoney, респонденты также хотят посетить локации из "Властелина колец"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Большинство россиян мечтают о путешествии по местам из "Властелина колец" в Новой Зеландии и "Кавказской пленницы" в Крыму, говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру" и сервиса онлайн-бронирования жилья ЮMoney, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Более трети участников опроса (36%) мечтают о путешествии по местам из "Властелина колец" в Новой Зеландии, еще около трети (33%) хотели бы побывать в Крыму, в том числе в локациях из "Кавказской пленницы". На это указывает рост интереса к маршрутам, связанным с советской и российской классикой. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, по которому хотели бы прогуляться поклонники фильма "Брат" (27%)", - отмечается в сообщении.

Для большинства россиян (44%) кинолокации не считаются определяющим фактором при выборе направления. Однако для 35% они служат весомым и приятным бонусом, способным склонить выбор в пользу того или иного маршрута. Почти половина туристов (49%) не готовы переплачивать за проживание в отеле или апартаментах, показанных в кино. Еще 36% согласны на доплату только в случае, если она будет минимальной.

По словам руководителя службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирины Поляковой, сохраняется глобальный тренд на посещение мест съемок культовых мировых саг, таких как "Гарри Поттер" в Великобритании (25%) или "Игра престолов" в Хорватии и Исландии (19%). "В то же время ностальгия становится новым драйвером развития внутреннего туризма: люди хотят прикоснуться к образам культурного кода, знакомым с детства", - прокомментировала Полякова ТАСС.

В "Суточно.ру" также отмечают рост интереса туристов к местам съемок. По данным сервиса, в десятку самых востребованных направлений для кинотуризма входят Москва, Санкт-Петербург, Крым, Пятигорск, Сочи, Нижний Новгород, Териберка, Ярославль, Губаха (Пермский край) и Тула. В Москве неизменно популярны маршруты по локациям фильмов "Москва слезам не верит", "Служебный роман", "Ирония судьбы, или С легким паром!", в Санкт-Петербурге - по местам съемок фильмов "Брат", "Питер FM", "Майор Гром". В Приволжском федеральном округе интерес вызывает Нижний Новгород, где проходили съемок культовых "Жмурок". Ярославль привлекает поклонников фильма "Афоня", а в Туле путешественники ищут дом, ставший прототипом общежития из фильма "Дурак" Юрия Быкова.

Недорого за кинематографическими впечатлениями можно съездить в Пятигорск, где снимали не только "12 стульев", но и "Чебурашку" и "Аутсорс". Поездка на два дня обойдется в 25-30 тыс. рублей, аренда жилья этой зимой в среднем стоит 4 400 рублей за сутки. Поездка на пару дней в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород, Ярославль, Тулу, Териберку, Губаху будет дороже - в среднем около 30-50 тыс. рублей.

В опросе принимали участие более 1 500 участников.