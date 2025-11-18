В ДНР могут применить опыт винодельческих регионов Европы

В регионе есть условия для возрождения отрасли после десятилетий упадка, отметил министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности республики Артем Крамаренко

ДОНЕЦК, 18 ноября. /ТАСС/. Европейская модель развития виноградарства с объединением нескольких крупных производителей и нескольких мелких хозяйств может быть полезна ДНР, сообщил ТАСС вице-премьер - министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности республики Артем Крамаренко.

"Виноградарство в республике развивают две компании и индивидуальный предприниматель. Общая площадь их виноградников - более 25 га. Она растет каждый год. По мнению специалистов, оптимальной моделью для возрождения отрасли является объединение несколько крупных производителей с несколькими семейных винодельческих терруаров, как это было в винодельческих районах Европы", - сказал Крамаренко.

Он добавил, что в донецком регионе отрасль начала развиваться во второй половине XX века, выйдя в итоге на промышленный уровень. В 1980-е годы виноградники здесь занимали 1,9 тыс. га, работала опытная станция, которая занималась селекцией и исследованием местных терруаров - природных факторов, определяющие вкус и качество вина.

Из-за спада сельхозпроизводства в 1990-е годы отрасль пришла в упадок. По мнению собеседника агентства, сейчас в республике есть условия для возрождения виноградарства после десятилетий упадка, что может стать не только экономическим, но и культурным событием. Природные условия региона все также схожи с южными районами Европы, где развито виноделие.

В апреле 2024 года глава ДНР Денис Пушилин сообщил об инвестиционных проектах по развитию виноградарства в республике. Летом того же года ученые Донецкого ботанического сада сделали пробную высадку винограда на терриконе - отвале горных пород.