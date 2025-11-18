В Москве в 2026 году запустят полностью беспилотную "Ласточку"

Контроль за движением поезда будет вестись дистанционно

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Полностью беспилотную "Ласточку" планируют запустить в 2026 году на Московском центральном кольце (МЦК), сообщили ТАСС в Минтрансе РФ в преддверии форума и выставки "Транспорт России".

"В планах - переход на полностью беспилотный режим уже в следующем году, когда контроль за движением будет вестись дистанционно, без постоянного присутствия человека в кабине", - говорится в сообщении.

В Минтрансе уточняют, что частично беспилотная "Ласточка" проехала свыше 100 тыс. км более чем за год.

"Сейчас поезд соответствует третьему уровню автономности: машинист по прежнему находится в кабине и готов взять управление на себя при необходимости", - уточнили в министерстве.

В августе РЖД запустили первый электропоезд "Ласточка" с третьим уровнем автоматизации, при котором машинист по-прежнему присутствует в кабине для контроля и может начать управлять поездом в любой момент. Запуск частично беспилотной "Ласточки" состоялся на МЦК. Замглавы "Российских железных дорог" Евгений Чаркин сообщал, что РЖД в этом году завершат испытания полностью беспилотного электропоезда "Ласточка", будут технологически готовы к его запуску.

"Транспортная неделя - 2025" - основное мероприятие года в сфере транспорта, логистики и инфраструктуры. Ее центральными площадками станут XIX международный форум и выставка "Транспорт России", которые пройдут с 18 по 20 ноября в московском выставочном комплексе "Гостиный двор". Традиционно широкий круг тем форума охватит все виды транспорта, его роль в экономике, новые идеи и стратегические решения, меняющие лицо отрасли.

