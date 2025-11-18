Taipei Times: Тайвань вводит контроль над экспортом полупроводников

По данным газеты, местным производителям потребуется специальная лицензия на поставку таких товаров иностранным заказчикам

ГОНКОНГ, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Тайваня сообщили, что добавят 18 позиций в список экспортного контроля для высокотехнологичной продукции. По информации газеты Taipei Times, местным производителям теперь потребуется специальная лицензия на поставку таких товаров иностранным заказчикам.

Производители будут получать разрешения на экспорт "только после подтверждения того, что товары не будут использоваться для распространения оружия массового уничтожения", сообщил изданию неназванный чиновник. При этом он отметил, что речь не идет о введении всеобъемлющего запрета на экспорт такой продукции.

"Это необходимо для обеспечения соответствия категорий контролируемых товаров Тайваня международным режимам экспортного контроля", - сообщил чиновник.

В контрольный список вошли товары трех категорий: современное оборудование для 3D-печати, современное полупроводниковое оборудование и квантовые компьютеры. В том числе это такая продукция, как КМОП (комплементарная структура металл - оксид - полупроводник), оборудование для сканирующей электронной микроскопии, оборудование для зондирования пластин и другие позиции.

Особое внимание этим категориям товаров уделяется потому, что Тайвань является основным мировым производителем полупроводников.

Остров управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.