"Автостат": продажи подержанных легковых авто в октябре выросли почти на 8%

Лидерами модельного рейтинга стали Lada 2107, Kia Rio и Hyundai Solaris

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября./ТАСС/. Продажи подержанных легковых автомобилей в октябре в России выросли на 7,9% в годовом выражении и на 18% в сравнении с сентябрем, до 653 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"Согласно данным агентства "Автостат", в октябре 2025 года россияне купили 653 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 18% больше, чем месяцем ранее (в сентябре - 553,3 тыс. шт.), и на 7,9% превышает результат октября прошлого года (605,3 тыс. шт.)", - сказано в сообщении.

В топ-5 марочного рейтинга по итогам октября вошли Lada с результатом 142,9 тыс. единиц, а также Toyota (66,2 тыс. ед.), Kia (39,6 тыс. ед.), Hyundai (37,4 тыс. ед.) и Nissan (28,7 тыс. ед.).

Лидерами модельного рейтинга в октябре стали Lada 2107 (13,9 тыс. ед.), Kia Rio (13,1 тыс. ед.), Hyundai Solaris (12,5 тыс. ед.), Ford Focus (10,6 тыс.ед) и внедорожник Lada 4x4 (10,5 тыс. ед.).

Как отметили в агентстве, Япония остается лидером среди стран - импортеров подержанных легковых автомобилей в РФ. При этом ее доля постепенно снижается, в октябре составив 35,3%. Второе место заняла Южная Корея (23%), а третье - Китай (17,6%). Также в пятерку лидеров вошли Грузия (10,2%) и Белоруссия (6,1%).

По данным "Автостата", по итогам 10 месяцев россияне приобрели 5,07 млн легковых автомобилей с пробегом, что на 1,7% больше, чем в январе - октябре 2024 года.