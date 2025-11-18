В Москве после первого снега спрос на каршеринг вырос на 25%

Особой популярностью пользовались Haval Jolion и Jaecoo J7

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Спрос на каршеринг в Москве и Московской области вырос на 25% после выпадения снега. Об этом сообщили ТАСС в каршеринговом сервисе "Делимобиль".

"Первый снегопад привел к резкому росту популярности каршеринга в столичном регионе. По данным аналитиков "Делимобиля", количество поездок на арендованных автомобилях увеличилось на 25%. За выходные пользователи совершили более 213 тыс. поездок - на 43 тыс. больше, чем неделей ранее", - говорится в сообщении.

Особой популярностью пользовались кроссоверы и внедорожники: Haval Jolion и Jaecoo J7. Эти модели выбирали для поездок с семьей и комфортного передвижения по заснеженным дорогам, отметили в "Делимобиле".

Средняя дистанция поездки составила 23 км. Как подчеркнули аналитики, эта цифра подтверждает, что в непогоду горожане чаще арендуют каршеринг для коротких, бытовых маршрутов, например, чтобы доехать до метро или магазина. Это помогает сохранить мобильность и избежать долгого ожидания общественного транспорта и пеших прогулок по снегу.