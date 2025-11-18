КРЭТ на выставке в Дубае впервые представил новейший БРЛК "Арбалет-АМ"

Бортовой радиолокационный комплекс способен эффективно выполнять задачи в сложной помеховой обстановке благодаря высокой скрытности работы, отметили в госкорпорации

ДУБАЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в госкорпорацию "Ростех") впервые представил новейший бортовой радиолокационный комплекс (БРЛК) "Арбалет-АМ" на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

"Концерн "Радиоэлектронные технологии" провел международную премьеру новейшего бортового радиолокационного комплекса "Арбалет-АМ" для вертолетов и самолетов на Международном авиасалоне Dubai Airshow 2025. Изделие оснащено радиолокационной станцией с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), отличается повышенной скрытностью работы и использованием технологий искусственного интеллекта. Также оборудование обеспечивает возможность управления беспилотниками", - информировали в пресс-службе.

Там уточнили, что "Арбалет-АМ" способен эффективно выполнять задачи в сложной помеховой обстановке благодаря высокой скрытности работы. При этом сохраняется дальность обнаружения целей, что актуально в современных условиях. По сравнению с аналогами, в разработке КРЭТ предусмотрена функция обмена данными с беспилотными летательными аппаратами и управления ими при помощи узконаправленного луча АФАР. Это повышает устойчивость к помехам процесса управления дронами.

Отмечается, что использование элементов искусственного интеллекта позволяет значительно повысить достоверность распознавания воздушных, наземных и морских целей. Также комплекс помогает сократить время, необходимое экипажу для принятия решений в полете.

"Наш новый комплекс превосходит существующие бортовые радиолокационные комплексы и отвечает всем современным требованиям. Применение АФАР с уникальной технологией LPI (low probability of intercept - низкая вероятность перехвата) обеспечивает практически полную скрытность работы и недостижимую ранее помехозащищенность бортовой радиолокационной станции, что в итоге существенно повышает живучесть и эффективность боевых самолетов и вертолетов", - сказал генеральный директор КРЭТ Александр Пан, слова которого приводят в пресс-службе.