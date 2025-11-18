"Мегамаркет": россияне снизили траты на новогодние елки почти втрое

Традиционные новогодние украшения сохраняют устойчивые позиции в предпочтениях жителей России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Средние расходы на новогодние елки в России снизились с 8 095 рублей в 2024 году до 2 890 рублей в 2025 году, говорится в исследовании маркетплейса "Мегамаркет" (материалы есть у ТАСС).

Средний чек на пиротехническую продукцию вырос на 62% - до 5 673 рублей, на освещение - с 1 283 рублей до 445 рублей, на украшения - с 866 рублей до 713 рублей.

Расходы на аксессуары для елок остались практически без изменений: 589 рублей в 2024 году и 551 рубль в 2025 году.

В 2025 году россияне начали готовиться к Новому году на две недели раньше: сезон покупок праздничных товаров стартовал 29 сентября. Самыми популярными новогодними товарами у россиян остаются елочные игрушки, световые занавесы и электрические гирлянды - на них приходится около 55% продаж в категории праздничных товаров в осенний период. Спрос на искусственные и живые елки остается стабильно высоким, сказано в исследовании.

Традиционные новогодние украшения сохраняют устойчивые позиции в предпочтениях россиян. Так, мишура, дождик, бусы и гирлянды-растяжки по-прежнему опережают современные декоративные решения, такие как новогодние проекторы и тематические композиции, поделились эксперты.

По данным аналитиков, Москва формирует 35% от общего объема продаж новогодних товаров, Санкт-Петербург занимает второе место с долей 12%. В топ регионов также вошли Краснодарский край, Свердловская и Нижегородская области и Республика Татарстан.