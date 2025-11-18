"Казмунайгаз" не планирует выкуп доли "Лукойла" в проекте Карачаганак

КМГ совместно с партнерами проводит постоянный и комплексный анализ влияния санкционных ограничений на проект, отметили в пресс-службе компании

АСТАНА, 18 ноября. /ТАСС/. Казахстанская национальная компания "Казмунайгаз" (КМГ) не планирует выкупать долю попавшей под санкции США российской компании "Лукойл" в проекте на месторождении Карачаганак в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе "Казмунайгаза".

"В некоторых СМИ публикуется информация о возможном выкупе "Казмунайгазом" доли "Лукойла" в проекте Карачаганак. Данная информация не соответствует действительности. При этом КМГ совместно с партнерами проводит постоянный и комплексный анализ влияния санкционных ограничений на проект Карачаганак", - говорится в сообщении.

12 ноября о том, что КМГ "изучает возможность" выкупа активов "Лукойла", который имеет долю в проекте Карачаганак, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Портал Nege.kz со ссылкой на источники также утверждал, что КМГ якобы планирует выкуп доли "Лукойла" в проекте за $300 млн.