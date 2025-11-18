Российский БПЛА "Форпост" получил оборудование для ретрансляции связи
ДУБАЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Российский беспилотник "Форпост" получил новые полезные нагрузки, в частности авиационный ретранслятор, обеспечивающий связь на большом удалении от пункта управления. Об этом сообщила ТАСС представитель Уральского завода гражданской авиации Екатерина Згировская.
"Форпост" существенно модернизировали с момента начала серийного производства. Новые полезные нагрузки значительно расширили диапазон применения комплекса. БПЛА "Форпост" действительно оснастили авиационным ретранслятором, обеспечивающим радиосвязь между пунктом управления авиацией и воздушным судном, находящимся на большом удалении от пункта управления во всем диапазоне авиационных частот", - сказала она
По ее словам, беспилотник также оборудовали двумя съемными пилонами внешней подвески специальной полезной нагрузки (СПН) на центроплане крыла. "В качестве авиационных средств поражения применяются авиационные бомбы, в том числе управляемые, весом до 40 кг. Гипотетически в качестве специальной полезной нагрузки может применятся FPV-дрон. Выбор номенклатуры СПН определяется потребностями заказчика. В случае потребности иностранных заказчиков специалисты АО "УЗГА" готовы оснастить комплекс новыми полезными нагрузками, интересующими покупателя", - добавила Згировская.
Комплекс с БПЛА средней дальности "Форпост-РЭ" был впервые показан на авиасалоне Dubai Airshow 2025. Он создан на базе российского разведывательно-ударного беспилотника "Форпост", зарекомендовавшего себя в реальных боевых условиях, в том числе в Сирии и во время СВО. Он может выполнять разведывательно-ударные задачи, вести круглосуточную воздушную разведку за наземными или надводными объектами и наносить удары по ним. В качестве авиационных средств поражения применяются управляемые и неуправляемые авиационные бомбы и ракеты весом до 40 кг. Аппарат способен выполнять миссии в широком диапазоне климатических географических условий.