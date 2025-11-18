Российский БПЛА "Форпост" получил оборудование для ретрансляции связи

Беспилотник также оборудовали двумя съемными пилонами внешней подвески специальной полезной нагрузки на центроплане крыла, отметила представитель Уральского завода гражданской авиации Екатерина Згировская

ДУБАЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Российский беспилотник "Форпост" получил новые полезные нагрузки, в частности авиационный ретранслятор, обеспечивающий связь на большом удалении от пункта управления. Об этом сообщила ТАСС представитель Уральского завода гражданской авиации Екатерина Згировская.

"Форпост" существенно модернизировали с момента начала серийного производства. Новые полезные нагрузки значительно расширили диапазон применения комплекса. БПЛА "Форпост" действительно оснастили авиационным ретранслятором, обеспечивающим радиосвязь между пунктом управления авиацией и воздушным судном, находящимся на большом удалении от пункта управления во всем диапазоне авиационных частот", - сказала она

По ее словам, беспилотник также оборудовали двумя съемными пилонами внешней подвески специальной полезной нагрузки (СПН) на центроплане крыла. "В качестве авиационных средств поражения применяются авиационные бомбы, в том числе управляемые, весом до 40 кг. Гипотетически в качестве специальной полезной нагрузки может применятся FPV-дрон. Выбор номенклатуры СПН определяется потребностями заказчика. В случае потребности иностранных заказчиков специалисты АО "УЗГА" готовы оснастить комплекс новыми полезными нагрузками, интересующими покупателя", - добавила Згировская.

Комплекс с БПЛА средней дальности "Форпост-РЭ" был впервые показан на авиасалоне Dubai Airshow 2025. Он создан на базе российского разведывательно-ударного беспилотника "Форпост", зарекомендовавшего себя в реальных боевых условиях, в том числе в Сирии и во время СВО. Он может выполнять разведывательно-ударные задачи, вести круглосуточную воздушную разведку за наземными или надводными объектами и наносить удары по ним. В качестве авиационных средств поражения применяются управляемые и неуправляемые авиационные бомбы и ракеты весом до 40 кг. Аппарат способен выполнять миссии в широком диапазоне климатических географических условий.