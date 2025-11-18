Сбер: более 95% россиян сталкивались с мошенничеством в цифровой среде

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. 96% россиян за последний год сталкивались с различными видами мошенничества в цифровой среде, в том числе с телефонными звонками, сообщениями в мессенджерах и фишинговыми ссылками, следует из опрос, проведенного Сбером и Rambler&Co (есть у ТАСС).

Чаще всего злоумышленники связывались с гражданами по телефону - с такими попытками столкнулись 51% респондентов или их близких. Еще 25% указали на контакты через мессенджеры, 15% - через электронную почту. Поддельные приложения отметили 3% участников опроса, другие схемы - 2%.

Значительные финансовые потери понесли немногие: 3% переводили деньги на так называемые безопасные счета, 3% - скачивали вредоносные файлы, 2% - вводили данные карт на фишинговых сайтах.

85% опрошенных и их близких не получили финансовый ущерб.

Для защиты от мошенников население чаще всего использует определители номера (38%) и антивирусные программы (24%).

Треть респондентов - 34% - считают, что технологии искусственного интеллекта могут повысить уровень защиты: 33% видят в ИИ инструмент для автоматического пресечения противоправных действий, 30% - для развития сервисов фильтрации и блокировки, 22% - для более быстрого выявления мошеннических схем.

Проблема кибератак затрагивает организации - каждый пятый участник опроса сообщил о таких инцидентах на работе или учебе. Среди наиболее серьезных последствий респонденты назвали кражу данных (25%) и остановку бизнес-процессов (19%).

Опрос проводился в преддверии международной конференции AI Journey, в нем приняли участие 156 тыс. человек.